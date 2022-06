Gas: Descalzi, 'accordo con Qatar è pietra miliare, in linea strategia decarbonizzazione' (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Siamo onorati e lieti di essere stati scelti come partner nel progetto di espansione North Field East. Come nuovi arrivati in questo progetto di Gnl di rilevanza globale, sentiamo il privilegio e la responsabilità di essere un partner strategico di riferimento per lo Stato del Qatar". E' quanto ha dichiarato l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, nel suo intervento durante la cerimonia in occasione dell'accordo di partnership per la creazione della nuova Joint Venture in cui QatarEnergy deterrà una quota del 75% e Eni il restante 25%, accordo che è stato firmato oggi dal ministro di Stato per gli Affari Energetici, presidente e amministratore Delegato di QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, e dall'amministratore Delegato di Eni, Claudio ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Siamo onorati e lieti di essere stati scelti come partner nel progetto di espansione North Field East. Come nuovi arrivati in questo progetto di Gnl di rilevanza globale, sentiamo il privilegio e la responsabilità di essere un partner strategico di riferimento per lo Stato del". E' quanto ha dichiarato l'amministratore delegato di Eni, Claudio, nel suo intervento durante la cerimonia in occasione dell'di partnership per la creazione della nuova Joint Venture in cuiEnergy deterrà una quota del 75% e Eni il restante 25%,che è stato firmato oggi dal ministro di Stato per gli Affari Energetici, presidente e amministratore Delegato diEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, e dall'amministratore Delegato di Eni, Claudio ...

