Zelensky visita per la prima volta Mykolaiv. Usa e Gb pronti a inviare altri lanciarazzi (Di sabato 18 giugno 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto la sua prima visita alla città di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale. Un video, diffuso dalla presidenza ucraina, lo mostra mentre ispeziona un edificio residenziale gravemente danneggiato e tiene incontri con i funzionari locali. "Il presidente ha ispezionato l'edificio dell'amministrazione statale regionale di Mykolaiv, che è stato distrutto a seguito di un attacco missilistico delle forze russe", ha affermato la presidenza. Non è chiaro quando sia avvenuta la visita. Oggi, la città di Kryvyi Rih, sempre in Ucraina meridionale è stata colpita da missili che hanno causato la morte di almeno due persone. Lo Stato maggiore ucraino, frattanto, ha annunciato di aver distrutto almeno 30 unità di equipaggiamento russo nelle ultime 24 ore. ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 giugno 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha fatto la suaalla città di, nell'Ucraina meridionale. Un video, diffuso dalla presidenza ucraina, lo mostra mentre ispeziona un edificio residenziale gravemente danneggiato e tiene incontri con i funzionari locali. "Il presidente ha ispezionato l'edificio dell'amministrazione statale regionale di, che è stato distrutto a seguito di un attacco missilistico delle forze russe", ha affermato la presidenza. Non è chiaro quando sia avvenuta la. Oggi, la città di Kryvyi Rih, sempre in Ucraina meridionale è stata colpita da missili che hanno causato la morte di almeno due persone. Lo Stato maggiore ucraino, frattanto, ha annunciato di aver distrutto almeno 30 unità di equipaggiamento russo nelle ultime 24 ore. ...

