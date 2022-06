Vanessa Incontrada | sul palco Gigi D’Alessio con una mozzarella Lei la mangia e il pubblico esplode

(Di sabato 18 giugno 2022)al concerto di, la reazione delè immediata e coglie tutti di sorpresa. L’evento musicale è andato in onda anche su Rai1 ed è stato fatto per festeggiare al meglio i 30 anni di carriera artistica del cantante. Il concerto, che si terrà anche nella serata di sabato 18 giugno, ha avuto luogo in Piazza del Plebiscito a Napoli. Tanti gli ospiti, tra cui Eros Ramazzotti, il figlio LDA e appunto. Che è ritornata in televisione, dopo le polemiche di questi giorni.al concerto di. Invece qualche giorno fa la foto al mare è arrivata puntuale dopo la bufera sui social. È bastata una foto, pubblicata da Riccardo Signoretti su Nuovo, per ...

... accorsi al concerto di venerdì sera in piazza del Plebiscito a Napoli che festeggiava i 30 anni di carriera del cantautore napoletano, hanno accolto, reduce da qualche polemica, ...Gigi D'Alessio, Uno come te 30 anni insieme/ Pagelle: momento top con LDA, flopNon si tratta della prima volta che il 19enne finisca in preda all'ansia. Nel percorso di studio ... Vanessa Incontrada: le polemiche per il suo fisico/ Dalle critiche per peso agli ultimi scatti in copertina L'attrice spagnola si è scagliata contro la leader di Fratelli d'Italia dopo che questa ha tenuto un comizio in Andalusia ...L’attrice - ospite al concerto di Gigi D’Alessio, su Rai1 - ha ricevuto il sostegno dei fan: giorni fa era circolata una sua foto in bikini che sottolineava le sue forme morbide ...