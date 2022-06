Un posto al sole: gli spettatori devono prepararsi a incredibili colpi di scena (Di sabato 18 giugno 2022) I fan di Un posto al sole sono particolarmente in subbuglio negli ultimi tempi. Il motivo? Una serie di dubbi sulla sorte dei propri personaggi preferiti sta creando scompiglio. Non… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 18 giugno 2022) I fan di Unalsono particolarmente in subbuglio negli ultimi tempi. Il motivo? Una serie di dubbi sulla sorte dei propri personaggi preferiti sta creando scompiglio. Non… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Andregkey : RT @Tagota14: Raccolgo la voce della città dalle tonalità diversificate Conto sino a sette prima che le nuvole impertinenti lascino posto a… - ElioLannutti : Mascherine sul posto di lavoro: le regole per il pubblico e il privato - Il Sole 24 ORE @sole24ore - Gio_Barbaglia : Odio questo periodo in cui ogni persona che incontro mi ricorda quanto io sia pallida e che ho bisogno di prendere… - rachemenefrega : @ereike05 @localteamtv Beh ma dopo che sei fermo sotto il sole in tangenziale da 1 ora, con il posto di lavoro prob… - Faustanthonia73 : RT @Tagota14: Raccolgo la voce della città dalle tonalità diversificate Conto sino a sette prima che le nuvole impertinenti lascino posto a… -