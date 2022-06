Pubblicità

PoliticaNewsNow : Gen. Camporini: 'Tra Russia ed Europa c'è un'assoluta complementarietà dal punto di vista delle economie' -

Adnkronos

Vincenzoha rilasciato le seguenti dichiarazioni a LA7: 'Tra Russia ed Europa c'è un'assoluta complementarietà dal punto di vista delle economie. Abbiamo anche basi culturali comuni, per cui ...: "GUERRA NON SARÀ LUNGA, QUALCHE SETTIMANA O 2 MESI MASSIMO" "A cento giorni dall'inizio della guerra il bilancio è dato da quello che è accaduto, un attacco militare che ha dovuto ... Ue, gen. Camporini: "Serve politica estera comune e poi esercito europeo" (Adnkronos) - "Le Forze Armate e la capacità militare sono uno strumento di politica estera quindi, senza una politica estera comune, non serve un esercito comune: sarebbe uno spreco, tutti avrebbero ...Si è conclusa sabato 4 giugno la dodicesima edizione del Premio Cerruglio, il concorso letterario nazionale di saggistica d'attualità, organizzato dalla Sezione di Lucca dell'Unione Nazionale Ufficial ...