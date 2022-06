Retinite pigmentosa, le speranze della terapia genica (Di sabato 18 giugno 2022) All’interno dell’occhio, c’è la parte più importante per la visione. È la retina, entro cui si trovano le cellule nervose che hanno il compito di raccogliere gli stimoli visivi e inviarli al nervo ottico, da cui poi giungeranno all’area visiva del cervello dove verranno decodificati. La vista, nella retina, non è la stessa in tutte le zone. C’è un punto, la fovea, in cui la vista è più acuta e un altro, il punto cieco, in cui invece non si vede nulla. Non tutte le cellule nervose della retina, poi, lavorano allo stesso modo. I coni e i bastoncelli, infatti, hanno il compito di “captare” i segnali luminosi quando la luce è massima, durante il giorno, o al crepuscolo, quando l’intensità luminosa si affievolisce. La retina purtroppo può diventare sede di malattie, e non solo legate ad altre patologie come il diabete o ai processi di invecchiamento che portano alla ... Leggi su dilei (Di sabato 18 giugno 2022) All’interno dell’occhio, c’è la parte più importante per la visione. È la retina, entro cui si trovano le cellule nervose che hanno il compito di raccogliere gli stimoli visivi e inviarli al nervo ottico, da cui poi giungeranno all’area visiva del cervello dove verranno decodificati. La vista, nella retina, non è la stessa in tutte le zone. C’è un punto, la fovea, in cui la vista è più acuta e un altro, il punto cieco, in cui invece non si vede nulla. Non tutte le cellule nervoseretina, poi, lavorano allo stesso modo. I coni e i bastoncelli, infatti, hanno il compito di “captare” i segnali luminosi quando la luce è massima, durante il giorno, o al crepuscolo, quando l’intensità luminosa si affievolisce. La retina purtroppo può diventare sede di malattie, e non solo legate ad altre patologie come il diabete o ai processi di invecchiamento che portano alla ...

