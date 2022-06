Lucca, la sinistra: oddio, la destra si apparenta con CasaPound. Ma il simbolo di CP non c’è… (Di sabato 18 giugno 2022) A Lucca, in vista del ballottaggio, il candidato di centrodestra Mario Pardini, sostenuto da FdI, Lega e FI più due civiche, si apparenta con le altre civiche alternative alla sinistra e la circostanza provoca un terremoto, con il Pd nazionale, supportato dai consueti cantori della “democrazia”, che urlano allo scandalo. In prima linea, si trova anche Repubblica che titola sul «Soccorso nero» e parla di «CasaPound con il centrodestra», sebbene CasaPound non figuri tra i partecipanti alle elezioni. Perché, dunque, questa mobilitazione che ha portato a esternare, tra gli altri, Laura Boldrini ed Emanuele Fiano, solleticati dall’immancabile Paolo Berizzi, e perfino l’azzurro Elio Vito, che minaccia di abbandonare Forza Italia? L’apparentamento con il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022) A, in vista del ballottaggio, il candidato di centroMario Pardini, sostenuto da FdI, Lega e FI più due civiche, sicon le altre civiche alternative allae la circostanza provoca un terremoto, con il Pd nazionale, supportato dai consueti cantori della “democrazia”, che urlano allo scandalo. In prima linea, si trova anche Repubblica che titola sul «Soccorso nero» e parla di «con il centro», sebbenenon figuri tra i partecipanti alle elezioni. Perché, dunque, questa mobilitazione che ha portato a esternare, tra gli altri, Laura Boldrini ed Emanuele Fiano, solleticati dall’immancabile Paolo Berizzi, e perfino l’azzurro Elio Vito, che minaccia di abbandonare Forza Italia? L’mento con il ...

