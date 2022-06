LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 43-36, Finale Serie A basket in DIRETTA: milanesi avanti di sei lunghezze, i bolognesi provano a riavvicinarsi! Shields e Datome in doppia cifra (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:20 Dopo un primo quarto letteralmente dominato dall’Armani Exchange, la Virtus Bologna ha reagito prontamente nella seconda frazione ricucendo lo strappo fino al -7 con cui si è andati all’intervallo lungo. Percentuali buone da entrambe le parti: 67% da due e 42% da tre per i meneghini, 43% e 42% per i bolognesi. Il tiro di Datome non va a bersaglio! Termina qui il primo tempo, con l’Olimpia Milano ancora avanti 43-36 dopo 20?! Time-out di Ettore Messina, con quattro secondi da giocare in questo secondo quarto! 43-36 2/2 per Datome, Milano ritorna a due possessi pieni di vantaggio! 41-36 Jaiteh su assist di Teodosic, ancora -5 per la squadra di Coach ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:20 Dopo un primo quarto letteralmente dominato dall’Armani Exchange, laha reagito prontamente nella seconda frazione ricucendo lo strappo fino al -7 con cui si è andati all’intervallo lungo. Percentuali buone da entrambe le parti: 67% da due e 42% da tre per i meneghini, 43% e 42% per i. Il tiro dinon va a bersaglio! Termina qui il primo tempo, con l’ancora43-36 dopo 20?! Time-out di Ettore Messina, con quattro secondi da giocare in questo secondo quarto! 43-36 2/2 perritorna a due possessi pieni di vantaggio! 41-36 Jaiteh su assist di Teodosic, ancora -5 per la squadra di Coach ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 16-7 Finale Serie A basket in DIRETTA: Shields in gran spolvero meneghini subito… - FlashscoreIT : ?? #LBASerieA Milano avanti di 7 all'intervallo in questa gara 6 decisiva! STATISTICHE 1° TEMPO ??… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 2-3 gara-6 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 0-0 gara-6 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA -… - infoitsport : Finali scudetto, Olimpia Milano-Virtus Bologna: gara 6 LIVE -