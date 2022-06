Letta prenda nota, Vox non è un partito di estrema destra: tutte le bugie nella lettera al Foglio di Fitto (Di sabato 18 giugno 2022) Il partito spagnolo “incriminato”, “Vox”, non è un partito di estrema destra, neofascista o neofranchista, ma nasce anni fa da una scissione del Partido Popular. Da qualche mese governa insieme ai popolari in Castilla y Leon, forse a breve lo faranno in Andalusia e magari tra un anno e mezzo anche a livello nazionale. E’ l’incipit della lettera aperta scritta da Raffaele Fitto a nome di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei ospitata dal Foglio di Claudio Cerasa. Parole chiare per rispondere agli attacchi virulenti. Parole indirizzate a Letta e alla sinistra tutta che hanno stravolto la realtà. Una sinistra politica e intellettuale che in questi giorni ha incriminato Giorgia Meloni per il suo comizio spagnolo a sostegno della candidata per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022) Ilspagnolo “incriminato”, “Vox”, non è undi, neofascista o neofranchista, ma nasce anni fa da una scissione del Partido Popular. Da qualche mese governa insieme ai popolari in Castilla y Leon, forse a breve lo faranno in Andalusia e magari tra un anno e mezzo anche a livello nazionale. E’ l’incipit dellaaperta scritta da Raffaelea nome di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei ospitata daldi Claudio Cerasa. Parole chiare per rispondere agli attacchi virulenti. Parole indirizzate ae alla sinistra tutta che hanno stravolto la realtà. Una sinistra politica e intellettuale che in questi giorni ha incriminato Giorgia Meloni per il suo comizio spagnolo a sostegno della candidata per ...

