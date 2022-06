L'ambasciatore sulla minaccia nucleare di Putin: "Così copre il suo fallimento" (Di sabato 18 giugno 2022) «Che cosa mi ha colpito di più nel discorso di Putin a San Pietroburgo? L'assertività e l'aggressività dei toni utilizzati per replicare un copione già noto, quindi purtroppo nessuna novità circa gli sviluppi dell'aggressione all'Ucraina. C'è invece la puntigliosa, orgogliosa riaffermazione di qualcosa che gli sta a cuore: la fine del mondo unipolare e dell'egemonia americana, dimostrata da quello che Putin presenta come un successo dell'operazione militare, che però Così appare soltanto a lui». Lo sostiene l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto Affari Internazionali ed ex Commissario europeo. «La tesi che Putin ha voluto ribadire - prosegue Nelli Feroci intervistato dal Messaggero - è che l'Unione Europea sia ostaggio e sia caduta vittima della linea aggressiva ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) «Che cosa mi ha colpito di più nel discorso dia San Pietroburgo? L'assertività e l'aggressività dei toni utilizzati per replicare un copione già noto, quindi purtroppo nessuna novità circa gli sviluppi dell'aggressione all'Ucraina. C'è invece la puntigliosa, orgogliosa riaffermazione di qualcosa che gli sta a cuore: la fine del mondo unipolare e dell'egemonia americana, dimostrata da quello chepresenta come un successo dell'operazione militare, che peròappare soltanto a lui». Lo sostiene l'Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto Affari Internazionali ed ex Commissario europeo. «La tesi cheha voluto ribadire - prosegue Nelli Feroci intervistato dal Messaggero - è che l'Unione Europea sia ostaggio e sia caduta vittima della linea aggressiva ...

