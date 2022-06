La bellissima Isabella Rossellini compie 70 anni

Leggi su amica

(Di sabato 18 giugno 2022)70. E lo fa circondata dalla sua amata famiglia, celebrando una vita all’insegna dell’arte e della bellezza. Figlia d’arte, modella, attrice, musa, impegnata nella protezione dell’ambiente. Ma anche madre, nonna e fondatrice dell’azienda agricola Mama Farm. Non basta una sola parola per definirla. Ma ciò che adesso colpisce maggiormente di lei è il suo portare avanti un ideale di bellezza autentica e naturale, mai artefatta. E di una quotidianità spesa nel segno di esperienze semplici e piacevoli, dividendosi tra il dare da mangiare alle sue pecore e studiare il copione dell’ultima pièce da portare in scena a teatro.nel 2015 a Bologna in occasione del Festival “Il cinema ritrovato”. La famiglia e gli amori Figlia dell’attrice ...