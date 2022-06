I 5 stelle verso la scissione. Ecco chi seguirà Conte e chi Di Maio (Di sabato 18 giugno 2022) “Credi sia solo un caso che proprio dopo l’annuncio di Conte della votazione degli iscritti sul tetto del doppio mandato, Di Maio sia uscito allo scoperto? Io non credo…”. Parola di un deputato del Movimento cinque stelle. Al centro dell’ennesima querelle tra Di Maio e Conte c’è soprattutto il tetto del doppio mandato D’altronde che al centro dell’ennesima querelle tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte ci sia questo piuttosto che la questione ucraina, è un pensiero comune a tutti. Nonostante i “dimaiani” – ovvero coloro pronti a seguire il ministro degli Esteri in un’eventuale scissione – fanno valere le ragioni di quello che però sembrerebbe essere soltanto un alibi. I fuochi incrociati, però, ormai toccano tutti. E allora se da una parte Beppe Grillo ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 18 giugno 2022) “Credi sia solo un caso che proprio dopo l’annuncio didella votazione degli iscritti sul tetto del doppio mandato, Disia uscito allo scoperto? Io non credo…”. Parola di un deputato del Movimento cinque. Al centro dell’ennesima querelle tra Dic’è soprattutto il tetto del doppio mandato D’altronde che al centro dell’ennesima querelle tra Luigi Die Giuseppeci sia questo piuttosto che la questione ucraina, è un pensiero comune a tutti. Nonostante i “dimaiani” – ovvero coloro pronti a seguire il ministro degli Esteri in un’eventuale– fanno valere le ragioni di quello che però sembrerebbe essere soltanto un alibi. I fuochi incrociati, però, ormai toccano tutti. E allora se da una parte Beppe Grillo ha ...

