Giovanni Allevi svela su Instagram di avere un tumore | ' Mi allontano dalle scene per curarmi'

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Giovanni Allevi, il 53enne pianista e compositore ha annunciato sui social di avere una neoplasia, un mieloma. L'ar… - rtl1025 : ?? 'Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: #mieloma, ma non per questo meno insidiosa'. Lo scrive sui s… - Corriere : Giovanni Allevi: «Ho un mieloma, devo curarmi» - infoitcultura : Giovanni Allevi e l'annuncio della malattia: 'Ho un mieloma'. Annullato il tour estivo - infoitcultura : Giovanni Allevi: «Ho un mieloma, dovrò combattere lontano dal palco» -

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa". Così sul suo profilo Instagram il pianista e compositore, 53 anni, ha condiviso con i suoi follower la terribile notizia. Accanto la foto mentre scrive sul pentagramma traducendo la parola della sua malattia in note. "La mia angoscia più ...ASCOLI - 'Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma , ma non per questo meno insidiosa'.ha annunciato con un post pubblicato su Instagram di avere un tumore ed essere per questo costretto ad allontanarsi dalle scene per combattere la malattia. APPROFONDIMENTI LA MALATTIA ...Le parole del noto compositore ascolano "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero ...Stiamo parlando di Giovanni Allevi. Il noto pianista e compositore italiano, tra i più talentuosi degli ultimi anni, si deve fermare per un serio problema di salute: Allevi ha scoperto di avere un ...