F1, perché Charles Leclerc (per ora) non è stato penalizzato. Motore e turbo Ferrari: facciamo chiarezza (Di sabato 18 giugno 2022) Il fine settimana del Gran Premio del Canada ha preso il via tra mille dubbi e incognite. Il meteo che promette tanta pioggia, il duello Ferrari-Red Bull e, non ultimo, il problema legato all’affidabilità della Power Unit della scuderia di Maranello. Il venerdì sul tracciato di Montreal si è aperto con il comunicato della Ferrari che ha spiegato: “Si conferma la rottura del Motore di Charles a Baku. Tra le varie ipotesi c’é che si possa trattare di un danno conseguente al problema avuto in Spagna, quindi una rottura indiretta. Stiamo comunque lavorando su contromisure per rendere il progetto più robusto e la situazione è sotto controllo”. A quanto pare, quindi, il Motore del monegasco andato in fumo a Baku è finito ko per lo stesso motivo di quanto accaduto al Montmelò. Tutto ruota attorno alla turbina ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Il fine settimana del Gran Premio del Canada ha preso il via tra mille dubbi e incognite. Il meteo che promette tanta pioggia, il duello-Red Bull e, non ultimo, il problema legato all’affidabilità della Power Unit della scuderia di Maranello. Il venerdì sul tracciato di Montreal si è aperto con il comunicato dellache ha spiegato: “Si conferma la rottura deldia Baku. Tra le varie ipotesi c’é che si possa trattare di un danno conseguente al problema avuto in Spagna, quindi una rottura indiretta. Stiamo comunque lavorando su contromisure per rendere il progetto più robusto e la situazione è sotto controllo”. A quanto pare, quindi, ildel monegasco andato in fumo a Baku è finito ko per lo stesso motivo di quanto accaduto al Montmelò. Tutto ruota attorno alla turbina ...

