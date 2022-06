F1, Charles Leclerc: “Cercherò la rimonta e di portare a casa punti per il Campionato” (Di sabato 18 giugno 2022) Charles Leclerc è già ben concentrato in vista della gara di domani al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montreal il pilota monegasco ha preso parte solamente alla Q1, dato che domani scatterà comunque dall’ultima fila dello schieramento, dato che la scuderia Ferrari ha deciso di sostituire la sua centralina e il suo motore, con conseguenti 20 posizioni di penalità. Ad ogni modo il nativo di Montecarlo ha messo in mostra un buon feeling sotto la pesante pioggia di oggi con un risultato che lo aveva visto chiudere comodamente qualificato alla Q2. Al termine della prima manche delle qualifiche il classe 1997 ha tolto il casco e ha iniziato a pensare alla giornata di domani, come ha confermato ai microfoni di Sky Sport: “Non so se ho fatto bene i calcoli, ma in questo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)è già ben concentrato in vista della gara di domani al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montreal il pilota monegasco ha preso parte solamente alla Q1, dato che domani scatterà comunque dall’ultima fila dello schieramento, dato che la scuderia Ferrari ha deciso di sostituire la sua centralina e il suo motore, con conseguenti 20 posizioni di penalità. Ad ogni modo il nativo di Montecarlo ha messo in mostra un buon feeling sotto la pesante pioggia di oggi con un risultato che lo aveva visto chiudere comodamente qualificato alla Q2. Al termine della prima manche delle qualifiche il classe 1997 ha tolto il casco e ha iniziato a pensare alla giornata di domani, come ha confermato ai microfoni di Sky Sport: “Non so se ho fatto bene i calcoli, ma in questo ...

