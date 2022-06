Esame di Stato scuola media: come si compilano diplomi e i relativi certificati. Quando mettere la lode (Di sabato 18 giugno 2022) La nota C.M. n. 51 prot. n. 4437 /R.U./U dell’11 giugno 2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio III, entrando nel merito specifico della compilazione del diploma ribadisce che la stessa è facilitata dall’indicazione, apposta sotto ogni rigo, di ciò che occorre scrivere. Il MIUR sottolinea che il nome del diplomato precede il cognome e che la votazione complessiva e la data di conferimento del diploma (che è la data di chiusura della sessione d’Esame) devono essere riportate in lettere. Il Presidente della commissione appone sul diploma la propria firma, per esteso, dopo che siano stati ivi indicati (tra parentesi), a stampa o a stampatello, il suo nome e cognome. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 giugno 2022) La nota C.M. n. 51 prot. n. 4437 /R.U./U dell’11 giugno 2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio III, entrando nel merito specifico della compilazione del diploma ribadisce che la stessa è facilitata dall’indicazione, apposta sotto ogni rigo, di ciò che occorre scrivere. Il MIUR sottolinea che il nome del diplomato precede il cognome e che la votazione complessiva e la data di conferimento del diploma (che è la data di chiusura della sessione d’) devono essere riportate in lettere. Il Presidente della commissione appone sul diploma la propria firma, per esteso, dopo che siano stati ivi indicati (tra parentesi), a stampa o a stampatello, il suo nome e cognome. L'articolo .

