Agenzia ANSA

Un tunisino di 25 anni è stato denunciato a Pisa per omissione di soccorso dopo avere travoltoil suoelettrico una pisana di 32 anni, senza fermarsi e allontanandosi dal luogo dell'incidente. Sul posto, oltre al personale del 118, è giunta anche la polizia che ha raccolto la ...Nell'immediato, però, non tutti possono permettersi un'auto elettrica o un. Gli ... Per questo il governo Draghi finora è intervenutomisure come il taglio delle accise e dell'Iva sui ... Con monopattino investe donna e fugge, denunciato a Pisa - Cronaca Un tunisino di 25 anni è stato denunciato a Pisa per omissione di soccorso dopo avere travolto con il suo monopattino elettrico una pisana di 32 anni, senza fermarsi e allontanandosi dal luogo dell'in ...Pisa, 18 giugno 2022 - Investe una donna con il monopattino è scappa senza prestare soccorso. Un tunisino di 25 anni è stato denunciato per aver travolto con il suo monopattino elettrico una donna pis ...