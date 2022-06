Brunetta attacca un lavoratore a un comizio, la reazione di Twitter: “Non può essere ministro”. E l’hashtag #Brunettadimettiti spopola (Di sabato 18 giugno 2022) L’attacco a un lavoratore dipendente durante un comizio ha scatenato la polemica sul ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. Mentre buona parte del mondo politico tace, ci pensa la Rete a chiedere un passo indietro del titolare della Pa con l’hashtag #BrunettaDimettiti che è diventato il primo trending topic su Twitter. “Un politico che disprezza i lavoratori dipendenti, insultandoli pubblicamente, non può essere ministro. #BrunettaDimettiti e, soprattutto, rispetta chi lavora”, scrive un utente ripostando il video in cui il ministro battibecca con una persona durante un comizio elettorale in vista delle Comunali a Mira, in Veneto. Dal “palco”, allestito con delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) L’attacco a undipendente durante unha scatenato la polemica suldella Pubblica amministrazione Renato. Mentre buona parte del mondo politico tace, ci pensa la Rete a chiedere un passo indietro del titolare della Pa conDimettiti che è diventato il primo trending topic su. “Un politico che disprezza i lavoratori dipendenti, insultandoli pubblicamente, non può. #Dimettiti e, soprattutto, rispetta chi lavora”, scrive un utente ripostando il video in cui ilbattibecca con una persona durante unelettorale in vista delle Comunali a Mira, in Veneto. Dal “palco”, allestito con delle ...

