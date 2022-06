Benevento | l’abbondanza che fa gola alle altre

Leggi su anteprima24

– L'intenzione è quella di ripartire dal 4-3-3. Fabio Caserta è stato chiaro in conferenza stampa, modulo e idee dello scorso anno saranno la base di ripartenza sulla quale edificare il nuovo, il secondo con alla guida il tecnico di Melito di Porto Salvo. Al centro dell'attacco, dunque, ci sarà spazio per un solo bomber, per un solo terminale offensivo che avrà il compito di trasformare in gol il lavoro della squadra. Un posto che, allo stato attuale, vede tre contendenti: Francesco Forte, Gianluca Lapadula e Gabriele Moncini. In rigoroso ordine di preferenza e di possibilità di continuare a vestire il giallorosso anche il prossimo anno. Un'abbondanza da fare invidiacompagini, ecco perché molte hanno messo nel mirino i pezzi pregiati della rosa sannita, ...