Una Vita, anticipazioni 18 giugno 2022: David salva Valeria (Di venerdì 17 giugno 2022) Aurelio continuerà a dare fastidio a Valeria e gli farà delle avances spingendosi un po' oltre. Tuttavia, David, nella puntata Una Vita del 18 giugno 2022 in onda alle 14:25 su Canale 5, arriverà giusto in tempo per salvarla. Nel frattempo, Dori, la nuova infermiera verrà presentata a Felipe che la tratterà subito male. Trama Una Vita puntata 18 giugno 2022: David salva Valeria dalle avances di Aurelio Un agente immobiliare si presenterà alla pensione e farà a Fabiana una proposta di acquisto. Lei, però, non lo lascerà nemmeno parlare e Servante non lo gradirà. Quest'ultimo, intanto, si farà dare delle pesetas da Alodia per comprarle un clavicordo, ma in realtà, vorrà farci tutt'altro ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 17 giugno 2022) Aurelio continuerà a dare fastidio ae gli farà delle avances spingendosi un po' oltre. Tuttavia,, nella puntata Unadel 18in onda alle 14:25 su Canale 5, arriverà giusto in tempo perrla. Nel frattempo, Dori, la nuova infermiera verrà presentata a Felipe che la tratterà subito male. Trama Unapuntata 18dalle avances di Aurelio Un agente immobiliare si presenterà alla pensione e farà a Fabiana una proposta di acquisto. Lei, però, non lo lascerà nemmeno parlare e Servante non lo gradirà. Quest'ultimo, intanto, si farà dare delle pesetas da Alodia per comprarle un clavicordo, ma in realtà, vorrà farci tutt'altro ...

