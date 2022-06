Una giornata con il console d’Italia a Istanbul (Di venerdì 17 giugno 2022) Elena Sgarbi console Generale a Istanbul, lavora con uno staff di donne per far conoscere la nostra cultura in ogni aspetto, sostenere l’attività delle aziende e dare assistenza ai cittadini italiani. E per rilassarsi? Libri gialli e, ovviamente, bagni turchi; lo rileva Micaela Zucconi sul Corriere della Sera. Lei, mantovana, 49 anni, console Generale d’Italia a Istanbul dal 2018 è laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Universita? di Trieste nel 1997. Entra in diplomazia nel 1998 al Cerimoniale diplomatico della Repubblica e al Gabinetto del Ministro. La carriera la porta poi a Barcellona, Tokyo e Roma, come Capo Segreteria presso la Direzione Generale dell’Integrazione Europea. Quindi Capo dell’Ufficio per i rapporti bilaterali con i Paesi dell’Europa centro-orientale alla Direzione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 giugno 2022) Elena SgarbiGenerale a, lavora con uno staff di donne per far conoscere la nostra cultura in ogni aspetto, sostenere l’attività delle aziende e dare assistenza ai cittadini italiani. E per rilassarsi? Libri gialli e, ovviamente, bagni turchi; lo rileva Micaela Zucconi sul Corriere della Sera. Lei, mantovana, 49 anni,Generaledal 2018 è laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Universita? di Trieste nel 1997. Entra in diplomazia nel 1998 al Cerimoniale diplomatico della Repubblica e al Gabinetto del Ministro. La carriera la porta poi a Barcellona, Tokyo e Roma, come Capo Segreteria presso la Direzione Generale dell’Integrazione Europea. Quindi Capo dell’Ufficio per i rapporti bilaterali con i Paesi dell’Europa centro-orientale alla Direzione ...

