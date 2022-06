The King & I: Eminem firma un brano della soundtrack di “Elvis” (Di venerdì 17 giugno 2022) Eminem ha annunciato sui suoi social la pubblicazione di “The King & I”, il brano inedito che farà parte della colonna sonora del film “Elvis”. Il singolo che vede accanto al rapper di Detroit la presenza di CeeLo Green, è disponibile da oggi domani negli store digitali (clicca qui per ascoltarla) e dal 24 giugno per la programmazione radiofonica. “Elvis” è il nuovo atteso film diretto dal regista candidato all’Oscar Baz Luhrmann che, dopo essere stato presentato durante il 75° Festival di Cannes, arriverà nei cinema italiani a partire dal 22 giugno. Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, interpretato da Austin Butler, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il ... Leggi su zon (Di venerdì 17 giugno 2022)ha annunciato sui suoi social la pubblicazione di “The; I”, ilinedito che farà partecolonna sonora del film “”. Il singolo che vede accanto al rapper di Detroit la presenza di CeeLo Green, è disponibile da oggi domani negli store digitali (clicca qui per ascoltarla) e dal 24 giugno per la programmazione radiofonica. “” è il nuovo atteso film diretto dal regista candidato all’Oscar Baz Luhrmann che, dopo essere stato presentato durante il 75° Festival di Cannes, arriverà nei cinema italiani a partire dal 22 giugno. Il film esplora la vita e la musica diPresley, interpretato da Austin Butler, viste attraverso il prismasua complicata relazione con l’enigmatico manager, il ...

