Sciopero dei mezzi a Milano di venerdì 17 giugno. Le immagini (Di venerdì 17 giugno 2022) Milano, 17 giugno 2022 Nella giornata di venerdì 17 giugno uno Sciopero generale ha messo a rischio la circolazione di metro, tram, bus e treni nella città di Milano. Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022), 172022 Nella giornata di17unogenerale ha messo a rischio la circolazione di metro, tram, bus e treni nella città di

Pubblicità

francofontana43 : RT @francofontana43: Forme di lotta creative. Amazon, sciopero “a sorpresa” dei drivers. Ognuno decide il momento giusto per incrociare le… - donneiran : RT @GiovaniIraniani: #Iran: sciopero del bazar, protesta dei pensionati in diverse città - Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana ht… - Andrea_R_Modena : @elbarahoui @luciano55321084 Non funziona così in democrazia. Un governo non può non autorizzare una manifestazione… - lucacolombini : @6onica @lunghelinee @ErnestoDongiov1 @braciolax Direi proprio che non hai capito; lo sciopero è un diritto regolat… - B63246675BryBry : Ecuador???? Situazione tesa attualmente davanti alla sede del governo del Chimborazo a Riobamba, Il movimento contro… -