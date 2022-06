Luca Percassi premiato con il Golden Vip (Di venerdì 17 giugno 2022) Un premio particolarmente significativo perché unisce attenzione al sociale, spirito imprenditoriale, sport e famiglia. Luca Percassi commenta orgoglioso il riconoscimento Golden Vip che gli ha tributato l’Accademia dello Sport per la Solidarietà. “Si tratta di un bellissimo riconoscimento, che condivido con tutti perché il merito va al lavoro di tutta l’Atalanta. Abbiamo vissuto momenti incredibili, sia in campionato sia in Europa, ricchi di tantissime emozioni e dobbiamo ringraziare tutti i nostri tifosi che ci sono sempre stati vicini: condividerle con loro è stata la cosa più bella. La nostra è una fantastica storia che è servita a tutto il mondo calcistico europeo”.Il premio dell’Accademia è intitolato a due grandi figure della comunità bergamasca, come Luciana e Gianni Radici. “La cosa che mi inorgoglisce in maniera particolare è ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 giugno 2022) Un premio particolarmente significativo perché unisce attenzione al sociale, spirito imprenditoriale, sport e famiglia.commenta orgoglioso il riconoscimentoVip che gli ha tributato l’Accademia dello Sport per la Solidarietà. “Si tratta di un bellissimo riconoscimento, che condivido con tutti perché il merito va al lavoro di tutta l’Atalanta. Abbiamo vissuto momenti incredibili, sia in campionato sia in Europa, ricchi di tantissime emozioni e dobbiamo ringraziare tutti i nostri tifosi che ci sono sempre stati vicini: condividerle con loro è stata la cosa più bella. La nostra è una fantastica storia che è servita a tutto il mondo calcistico europeo”.Il premio dell’Accademia è intitolato a due grandi figure della comunità bergamasca, come Luciana e Gianni Radici. “La cosa che mi inorgoglisce in maniera particolare è ...

