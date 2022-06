Looking4 a Cernobbio: voce ai progetti in difesa dell ambiente (Di venerdì 17 giugno 2022) Oltre 35mila progetti finanziati con più di 3 miliardi e mezzo di euro per il sostegno e lo sviluppo delle comunità e i territori: è solo una delle sintesi possibili dei trenta anni di attività della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) Oltre 35milafinanziati con più di 3 miliardi e mezzo di euro per il sostegno e lo sviluppoe comunità e i territori: è solo unae sintesi possibili dei trenta anni di attivitàa ...

Pubblicità

pgei : RT @Green__Planner: Si è svolta a Cernobbio la seconda tappa di #Looking4, un percorso partecipativo tra comunità ed enti dedicato a inizia… - Green__Planner : Si è svolta a Cernobbio la seconda tappa di #Looking4, un percorso partecipativo tra comunità ed enti dedicato a in… - Fond_Comasca : ??Un comasco ieri a #Looking4 ??Federico Raveglia - Lariomania @Fondazione_Comasca @FondazioneCariplo #lario #como… - FondCariplo : RT @fcn_onlus: Ad aprire la mattinata, a Cernobbio (CO), di #Looking4 per?? i 30 anni di @FondCariplo sul tema “Clima e territorio”??? anche… - TV7Benevento : Fondazione Cariplo: sbarca a Cernobbio il progetto 'Looking4' per i 30 anni di attività - -