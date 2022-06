La Brexit fa ancora discutere: scoppia il caso del Protocollo Irlanda del Nord | Estero (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-17 11:07:00 Fermi tutti! Secondo le ultime indiscrezioni, lunedì prossimo il governo britannico guidato da Boris Johnson proporrà una nuova legge sullo status commerciale dell’Irlanda del Nord. Quando, infatti, nel 2016 è stato raggiunto il faticoso accordo per la Brexit, un pezzo fondamentale del puzzle era stato il cosiddetto Protocollo dell’Irlanda del Nord. Questo prevede che l’Irlanda del Nord rimanga nel mercato comune europeo e nell’unione doganale e dunque che continui a far parte dell’area commerciale europea. Il motivo? Evitare questioni di confine con l’Irlanda, come quelle avvenute nel secondo dopoguerra e risolte poi con gli accordi di pace del Good Friday. Perché, dunque, il Regno Unito si sta prendendo questo ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-17 11:07:00 Fermi tutti! Secondo le ultime indiscrezioni, lunedì prossimo il governo britannico guidato da Boris Johnson proporrà una nuova legge sullo status commerciale dell’del. Quando, infatti, nel 2016 è stato raggiunto il faticoso accordo per la, un pezzo fondamentale del puzzle era stato il cosiddettodell’del. Questo prevede che l’delrimanga nel mercato comune europeo e nell’unione doganale e dunque che continui a far parte dell’area commerciale europea. Il motivo? Evitare questioni di confine con l’, come quelle avvenute nel secondo dopoguerra e risolte poi con gli accordi di pace del Good Friday. Perché, dunque, il Regno Unito si sta prendendo questo ...

