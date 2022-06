Isola 16 | piovono critiche dal web | ecco cosa sta succedendo

(Di venerdì 17 giugno 2022)16, è polemica: il motivo che sta scatenando lesul web16, in queste ore stanno piovendodal web contro il reality show di canale 5, L’dei Famosi. A scatenare l’ira dei fan del programma la notizia dell’abbandono momentaneo di Nicolas Vaporidis del gioco per accertamenti medici. Da qui una valanga di commenti contro il reality show condotto da Ilary Blasi perché la decisione di prolungare il programma ha portato a delle conseguenze per i naufraghi stremati dalla fame e dalla mancanza di forze fisiche. Insomma per il pubblico la decisione di prolungare il reality di un mese sarebbe stata una scelta azzardata. “Perché allungare così tanto la trasmissione? Hanno abbandonato tutti i possibili vincitori. Ci manca pure Nicolas. Non siamo al Gf, qui la tenuta fisica è ...

Pubblicità

361_magazine : Isola 16, è polemica: il motivo che sta scatenando le critiche sul web - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? Lory #DelSanto, #gaffe #social dopo 'L'isola dei famosi': dal suo… - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? Lory #DelSanto, #gaffe #social dopo 'L'isola dei famosi': da… -

Il Sussidiario.net

... il motivo Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono momentaneamente assenti dall'dei Famosi a ... Su Twittercommenti che suonano così: ' Ora succede come a Roger e questi lasciano tutto prima ......Sul webcritiche Matrimonio in Grecia per Beatrice Marchetti Come riporta la pagina Instagram 'The Pipol Gossip, Beatrice Marchetti che ha partecipato all'edizione 2021 dell'dei Famosi ... Soleil Sorge torna all'Isola ma è polemica/ 'Spreme tutto ciò che c'è da spremere', lei replica… Isola 16, è polemica: il motivo che sta scatenando le critiche sul web di queste ore contro il reality show condotto da Ilary Blasi ...Coste infinite, acque turchesi, paesaggi unici, antiche foreste lussureggianti e parchi naturali distribuiti fra le otto isole dell'arcipelago delle Canarie: sono un contesto privilegiato per riconnet ...