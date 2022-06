Guerra in Ucraina, sparito un terzo americano. Macron: “Continuerò a dialogare con Putin” (Di venerdì 17 giugno 2022) Centoquattordicesimo giorno di Guerra in Ucraina: Kiev informa che “la lotta feroce per il Lugansk continua” e che i russi stanno attaccando da nove direzioni. I filorussi annunciano l’ingresso nel perimetro dell‘impianto chimico di Azot a Severodonetsk. Almeno 10 case private sono state danneggiate, una scuola e un condominio sono stati distrutti nella regione di Kharkiv. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Centoquattordicesimo giorno diin: Kiev informa che “la lotta feroce per il Lugansk continua” e che i russi stanno attaccando da nove direzioni. I filorussi annunciano l’ingresso nel perimetro dell‘impianto chimico di Azot a Severodonetsk. Almeno 10 case private sono state danneggiate, una scuola e un condominio sono stati distrutti nella regione di Kharkiv. L'articolo proviene da Inews24.it.

