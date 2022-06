Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli seconda in qualifica agli Europei: mezzo decimo da Kaleyn! Baldassarri attardata (Di venerdì 17 giugno 2022) Sofia Raffaeli concluderà al secondo posto il turno di qualificazione nel concorso generale inviduale agli Europei 2022 di Ginnastica ritmica. La 18enne si trovava in testa alla classifica generale dopo una scintillante prima giornata (36.150 al cerchio, 33.700 alla palla) e oggi è scivolata indietro di una posizione in graduatoria: inizialmente ha scintillato alle clavette (33.700), poi ha commesso una sbavatura con il nastro (30.400). La marchigiana ha concluso il suo all-around con il punteggio complessivo di 103.550 (vengono presi in considerazione soltanto i tre migliori risultati, dunque la prestazione al nastro è stata scartata) e si presenta alla Finale di domani con tutte le carte in regola per andare a caccia del bersaglio grosso. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022)concluderà al secondo posto il turno dizione nel concorso generale inviduale2022 di. La 18enne si trovava in testa alla classifica generale dopo una scintillante prima giornata (36.150 al cerchio, 33.700 alla palla) e oggi è scivolata indietro di una posizione in graduatoria: inizialmente ha scintillato alle clavette (33.700), poi ha commesso una sbavatura con il nastro (30.400). La marchigiana ha concluso il suo all-around con il punteggio complessivo di 103.550 (vengono presi in considerazione soltanto i tre migliori risultati, dunque la prestazione al nastro è stata scartata) e si presenta alla Finale di domani con tutte le carte in regola per andare a caccia del berso grosso. La ...

