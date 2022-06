Francesco Giorgino non ci sta | il gesto in diretta crea il caos in Rai VIDEO

Leggi su specialmag

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’ultimoindel giornalistaha scatenato ildietro le quinte del noto TG di casa Rai: le immagini Il caso(screenshot RaiPlay)Dietro le quinte del noto telegiornale di Rai 1 sembrerebbero esserci non pochi problemi. Nell’occhio del ciclone questa volta è finito il giornalistaa causa di uno strano saluto al pubblico al termine del consueto appuntamento con l’informazione della sera. Uninaspettato che ha fatto ipotizzare un vero e proprio terremoto di cuipotrebbe però non essere il solo protagonista. Secondo una clamorosa rivelazione, in atto potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione con alcune esclusioni ...