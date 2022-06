F1 oggi, GP Canada 2022: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 17 giugno 2022) oggi, venerdì 17 giugno, comincia il weekend del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Montreal (Canada), si comincerà a girare in cerca del miglior assetto possibile per avere il migliori riscontro possibile e arrivare pronti alle qualifiche di domani e alla corsa domenicale. Ci si presenta a questo fine-settimana in una situazione di classifica molto favorevole alla Red Bull. La scuderia di Milton Keynes comanda entrambe le graduatorie: l’olandese Max Verstappen è in vetta con 150 punti a precedere il compagno di squadra, Sergio Perez, di 21 lunghezze e il ferrarista Charles Leclerc di 34; nella graduatoria riservata ai marchi il team anglo-austriaco svetta con 80 punti di vantaggio su quello di Maranello. Rossa in difficoltà dopo i problemi di affidabilità avuti a Baku (Azerbaijan), causanti i ritiri di Leclerc e dello spagnolo ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022), venerdì 17 giugno, comincia il weekend del Mondialedi F1. Sul tracciato di Montreal (), si comincerà a girare in cerca del miglior assetto possibile per avere il migliori riscontro possibile e arrivare pronti alle qualifiche di domani e alla corsa domenicale. Ci si presenta a questo fine-settimana in una situazione di classifica molto favorevole alla Red Bull. La scuderia di Milton Keynes comanda entrambe le graduatorie: l’olandese Max Verstappen è in vetta con 150 punti a precedere il compagno di squadra, Sergio Perez, di 21 lunghezze e il ferrarista Charles Leclerc di 34; nella graduatoria riservata ai marchi il team anglo-austriaco svetta con 80 punti di vantaggio su quello di Maranello. Rossa in difficoltà dopo i problemi di affidabilità avuti a Baku (Azerbaijan), causanti i ritiri di Leclerc e dello spagnolo ...

Pubblicità

papel61 : RT @Columns61: #Gas russo, dopo il taglio di ieri del 40% delle forniture, oggi un'altra riduzione anche all'Italia. Il #Canada non restitu… - SportInTV_IT : @pc_947 La Sangiorgio oggi pomeriggio era in studio a Milano. Dubito fortissimamente che domani sia in Canada - SebVettel_IT : Seb, oggi, in arrivo al circuito di Montréal. 'Basta con l'estrazione delle sabbie bituminose, sono la criminalità… - Vittoriog82 : RT @CanadainItalia: Il molo 21, #Pier21, oggi ospita il Museo Canadese dell’Immigrazione e condivide le storie dei viaggi, le sfide che i v… - Vittoriog82 : RT @CanadainItalia: La storia #CanadaItalia75 ???? di oggi parla dei tanti italiani che hanno scelto il Canada come loro nuova casa e hanno c… -