Entry list Atp Eastbourne 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Entry list dell’Atp 250 di Eastbourne 2022, evento in programma dal 20 al 25 giugno. Il britannico Cameron Norrie guida il seeding del torneo di casa, seguito dall’azzurro Jannik Sinner e dallo statunitense Taylor Fritz. Oltre a Sinner, è iscritto al torneo anche un altro italiano, ovvero Lorenzo Sonego. Fuori di soli tre posti invece Fabio Fognini, che con ogni probabilità entrerà nel tabellone. Di seguito la lista completa degli iscritti all’Atp di Eastbourne 2022. Entry list ATP Eastbourne 2022 1 Cameron Norrie 112 Jannik Sinner 12 3 Taylor Fritz 14 4 Diego Schwartzman 16 5 Reilly Opelka 17 6 Alex de Minaur 207 Gael Monfils 228 Marin Cilic 23 Frances Tiafoe 27 Alejandro Davidovich Fokina ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) L’dell’Atp 250 di, evento in programma dal 20 al 25 giugno. Il britannico Cameron Norrie guida il seeding del torneo di casa, seguito dall’azzurro Jannik Sinner e dallo statunitense Taylor Fritz. Oltre a Sinner, è iscritto al torneo anche un altro italiano, ovvero Lorenzo Sonego. Fuori di soli tre posti invece Fabio Fognini, che con ogni probabilità entrerà nel tabellone. Di seguito laa completa degli iscritti all’Atp diATP1 Cameron Norrie 112 Jannik Sinner 12 3 Taylor Fritz 14 4 Diego Schwartzman 16 5 Reilly Opelka 17 6 Alex de Minaur 207 Gael Monfils 228 Marin Cilic 23 Frances Tiafoe 27 Alejandro Davidovich Fokina ...

cestlaviemacher : @FiorinoLuca Sta benissimo fisicamente. Ci sono anche i video mentre si allena. Non capisco perché fare una confere… - PieroDalena : Italiano Prestige Pietramurata: entry list, orari e info tv - TennisInfinity1 : 2022 Lausanne Open WTA Entry List - Collins, Kasatkina, Bencic, Giorgi & more - Redsamb : Ogni giorno i membri del TT si svegliano e sapranno che dovranno affrontare la giornata sperando di non vedere i no… - SwimSwam_Italia : Pubblicate Le Entry List Dei Campionati Mondiali Di Budapest 2022 -