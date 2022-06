Classifica ATP, Matteo Berrettini ad un passo dal risuperare Jannik Sinner! Top10 nel mirino, ma Hurkacz… (Di venerdì 17 giugno 2022) Nel primo pomeriggio di oggi Matteo Berrettini è approdato alle semifinali del tabellone del Queen’s 2022: l’azzurro ha così incamerato 180 punti. Dopo la vittoria di Stoccarda, lunedì 13 giugno, è stato rilasciato il ranking mondiale: l’azzurro ha mantenuto la decima posizione, ma perderà ulteriori 500 punti lunedì 20 giugno. L’azzurro, inoltre, scarterà, sempre lunedì prossimo, altri 90 punti, ovvero la metà di quelli incamerati nel 2019 con la semifinale di Halle. Approdando in finale al Queen’s Berrettini sarebbe certo di restare numero 1 d’Italia, scavalcando Sinner, e tornerebbe 11°, superando il britannico Cameron Norrie, ma dovrà poi vincere per sperare di restare in top 10. L’azzurro, infatti, ha ora un ritardo di 168 punti dal 10° Classificato nel ranking virtuale, il polacco Hubert Hurkacz, e, vincendo il ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Nel primo pomeriggio di oggiè approdato alle semifinali del tabellone del Queen’s 2022: l’azzurro ha così incamerato 180 punti. Dopo la vittoria di Stoccarda, lunedì 13 giugno, è stato rilasciato il ranking mondiale: l’azzurro ha mantenuto la decima posizione, ma perderà ulteriori 500 punti lunedì 20 giugno. L’azzurro, inoltre, scarterà, sempre lunedì prossimo, altri 90 punti, ovvero la metà di quelli incamerati nel 2019 con la semifinale di Halle. Approdando in finale al Queen’ssarebbe certo di restare numero 1 d’Italia, scavalcando Sinner, e tornerebbe 11°, superando il britannico Cameron Norrie, ma dovrà poi vincere per sperare di restare in top 10. L’azzurro, infatti, ha ora un ritardo di 168 punti dal 10°to nel ranking virtuale, il polacco Hubert Hurkacz, e, vincendo il ...

