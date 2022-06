“Bisognerebbe pensare a molte più manifestazioni come la Notte Bianca” (Di venerdì 17 giugno 2022) di Monica De Santis Anche i commercianti di?Pastena attendono con ansia la decima edizione de “La Notte Bianca”, una manifestazione organizzata dalla Fenailp, che, come spiegano, richiama tante persone e gli consente anche di effettuare qualche vendita in più rispetto al solito. E mentre gli organizzatori continuano a lavorare sul programma della due giorni che si terrà il 9 (nella zona orientale) e 10 luglio (in centro città) , i commercianti esprimono la loro soddisfazione per il ritorno dell’evento, che come tutte le manifestazioni ha subito uno stop a causa della pandemia. “E’ un’iniziativa che noi accogliamo a braccia aperte – dice il signor Alessandro?Della Rocca, titolare dell’omonima pasticceria sita a Pastena. Ne stavo parlando proprio l’altro giorno con degli amici. E’ il giorno in cui noi ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 giugno 2022) di Monica De Santis Anche i commercianti di?Pastena attendono con ansia la decima edizione de “La”, una manifestazione organizzata dalla Fenailp, che,spiegano, richiama tante persone e gli consente anche di effettuare qualche vendita in più rispetto al solito. E mentre gli organizzatori continuano a lavorare sul programma della due giorni che si terrà il 9 (nella zona orientale) e 10 luglio (in centro città) , i commercianti esprimono la loro soddisfazione per il ritorno dell’evento, chetutte leha subito uno stop a causa della pandemia. “E’ un’iniziativa che noi accogliamo a braccia aperte – dice il signor Alessandro?Della Rocca, titolare dell’omonima pasticceria sita a Pastena. Ne stavo parlando proprio l’altro giorno con degli amici. E’ il giorno in cui noi ...

