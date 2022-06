17 giugno … (Di venerdì 17 giugno 2022) Gli eventi datati 17 giugno Quando il calendario della Serie A 2004-2005 designò Milan-Livorno alla prima giornata, gli storici rossoneri pensarono a Renato Raccis. Lui ha totalizzato, ventisei presenze e otto reti con il Diavolo nel campionato 1947-’48. In quell’anno, i ‘Casciavit’ si classificarono secondi classificati alle spalle del Grande Torino. E cinque anni prima in maglia amaranto aveva conteso lo scudetto proprio ai granata. L’ex rossonero è nato il 17 giugno del 1922 e oggi avrebbe compiuto un secolo. Era nato esattamente dieci anni dopo Walter Goulart, portiere brasiliano che affrontò l’Italia al Mondiale del 1938: a lui Giuseppe Meazza (su rigore) realizzò l’ultima rete in azzurro. Il 17 giugno 2002 si è spento Fritz Walter. Lui è stato, il capitano della Germania Ovest campione del mondo nel 1954 e bandiera del ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 17 giugno 2022) Gli eventi datati 17Quando il calendario della Serie A 2004-2005 designò Milan-Livorno alla prima giornata, gli storici rossoneri pensarono a Renato Raccis. Lui ha totalizzato, ventisei presenze e otto reti con il Diavolo nel campionato 1947-’48. In quell’anno, i ‘Casciavit’ si classificarono secondi classificati alle spalle del Grande Torino. E cinque anni prima in maglia amaranto aveva conteso lo scudetto proprio ai granata. L’ex rossonero è nato il 17del 1922 e oggi avrebbe compiuto un secolo. Era nato esattamente dieci anni dopo Walter Goulart, portiere brasiliano che affrontò l’Italia al Mondiale del 1938: a lui Giuseppe Meazza (su rigore) realizzò l’ultima rete in azzurro. Il 172002 si è spento Fritz Walter. Lui è stato, il capitano della Germania Ovest campione del mondo nel 1954 e bandiera del ...

