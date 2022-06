Ucraina: Draghi-Macron-Scholz a Kiev, i big Ue da Zelensky (Di giovedì 16 giugno 2022) È durato circa un paio d’ore il vertice tra il premier Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz a bordo del treno ucraino che li sta portando a Kiev.... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 16 giugno 2022) È durato circa un paio d’ore il vertice tra il premier Mario, il presidente francese Emmanuele il cancelliere tedesco Olafa bordo del treno ucraino che li sta portando a....

