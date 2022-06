Ti fa sembrare più grasso, ma a volte anche più alto (Di giovedì 16 giugno 2022) Quelli che ci sono andati si sono lamentati quasi sempre perché si sono visti più grassi, più alti… più tutto. Insomma, l’oggetto distorce, e nessuno è mai contento di come appare. sembrare diversi da come ci si vede di solito crea ansia nelle persone. Avete capito di che oggetto stiamo parlando? Negli anni è cambiata tantissimo grazie ad una tecnologia sempre più avanzata, che l’ha trasformata radicalmente sia nella forma che nella sostanza. La maggior parte di noi ne ha almeno una in casa, e alcune sono talmente grandi da riempire una parete intera. sembrare più grassi in TV – (caffeinamagazine) – curiosauro.itCi fa sembrare diversi Stiamo parlando della TV, di cui molti si lamentano proprio per il fatto che distorce i corpi di chi sta dietro la telecamera. Presentatori, attori, comparse dicono di sembrare più grassi ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 16 giugno 2022) Quelli che ci sono andati si sono lamentati quasi sempre perché si sono visti più grassi, più alti… più tutto. Insomma, l’oggetto distorce, e nessuno è mai contento di come appare.diversi da come ci si vede di solito crea ansia nelle persone. Avete capito di che oggetto stiamo parlando? Negli anni è cambiata tantissimo grazie ad una tecnologia sempre più avanzata, che l’ha trasformata radicalmente sia nella forma che nella sostanza. La maggior parte di noi ne ha almeno una in casa, e alcune sono talmente grandi da riempire una parete intera.più grassi in TV – (caffeinamagazine) – curiosauro.itCi fadiversi Stiamo parlando della TV, di cui molti si lamentano proprio per il fatto che distorce i corpi di chi sta dietro la telecamera. Presentatori, attori, comparse dicono dipiù grassi ...

