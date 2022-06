Saras, slitta a ottobre l’udienza preliminare per riciclaggio (Di giovedì 16 giugno 2022) Un difetto di notifica alla parte offesa ha fatto slittare al prossimo 6 ottobre l’apertura dell’udienza preliminare, davanti al Gup di Cagliari, che dovrà decidere sul rinvio a giudizio chiesto dal procuratore aggiunto Guido Pani e dal pm Danilo Tronci al termine dell’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari sul presunto riciclaggio da parte della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) Un difetto di notifica alla parte offesa ha fattore al prossimo 6l’apertura del, davanti al Gup di Cagliari, che dovrà decidere sul rinvio a giudizio chiesto dal procuratore aggiunto Guido Pani e dal pm Danilo Tronci al termine dell’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari sul presuntoda parte della L'articolo

