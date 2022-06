Sanità, Cognetti (FoSSC): "In 10 anni 25mila posti letto in meno" (Di giovedì 16 giugno 2022) Basta tagli alla Sanità: "In 10 anni, sono 25.000 i posti letto in meno". E' arrivato il momento di dedicare "più risorse agli ospedali per evitare il collasso del Sistema sanitario nazionale". L'appello arriva da Francesco Cognetti, che ha presentato le proposte del Forum delle 30 Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari Italiani (FoSSC) da lui coordinato. "La riforma della Medicina Territoriale - ha spiegato Cognetti - è insufficiente a colmare le gravi lacune sempre più evidenti". Il progressivo depotenziamento dell'assistenza ospedaliera del nostro Paese è nei numeri - si legge nel report -. In dieci anni (2010-2019), gli istituti di cura sono diminuiti da 1.165 a 1.054, con un taglio di circa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Basta tagli alla: "In 10, sono 25.000 iin". E' arrivato il momento di dedicare "più risorse agli ospedali per evitare il collasso del Sistema sanitario nazionale". L'appello arriva da Francesco, che ha presentato le proposte del Forum delle 30 Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari Italiani () da lui coordinato. "La riforma della Medicina Territoriale - ha spiegato- è insufficiente a colmare le gravi lacune sempre più evidenti". Il progressivo depotenziamento dell'assistenza ospedaliera del nostro Paese è nei numeri - si legge nel report -. In dieci(2010-2019), gli istituti di cura sono diminuiti da 1.165 a 1.054, con un taglio di circa ...

