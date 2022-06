Roma, banda di rom entra in casa per una rapina e sequestrano una famiglia: pestato il marito (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma. La coppia stava riposando nella propria abitazione, dopo pranzo, con la tranquillità di chi sa di essere al sicuro, almeno dentro le mura di casa propria. Improvvisamente, però, il marito viene svegliato da alcuni rumori sospetti che provenivano dalla cucina. Tra veglia e sonno è davvero difficile capire cosa stia accadendo, per questo, decide di alzarsi dal letto e andare a controllare di persona. Ma quando arriva nel salone, scopre l’amara verità. Trova 3 rapinatori armati di cacciavite nel salone Nel salone di casa trova 3 uomini armati di cacciavite che stavano trafugando la sua abitazione, probabilmente convinti dell’assenza di tutti. A quel punto, l’uomo decide di difendersi nonostante la paura e l’apprensione: i 3 rapinatori gli si scagliano contro e ne nasce una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022). La coppia stava riposando nella propria abitazione, dopo pranzo, con la tranquillità di chi sa di essere al sicuro, almeno dentro le mura dipropria. Improvvisamente, però, ilviene svegliato da alcuni rumori sospetti che provenivano dalla cucina. Tra veglia e sonno è davvero difficile capire cosa stia accadendo, per questo, decide di alzarsi dal letto e andare a controllare di persona. Ma quando arriva nel salone, scopre l’amara verità. Trova 3tori armati di cacciavite nel salone Nel salone ditrova 3 uomini armati di cacciavite che stavano trafugando la sua abitazione, probabilmente convinti dell’assenza di tutti. A quel punto, l’uomo decide di difendersi nonostante la paura e l’apprensione: i 3tori gli si scagliano contro e ne nasce una ...

Pubblicità

ishka_iz : Avrà un responsabile, o una banda di responsabili questo incendio, no? Doloso o meno avrà dei colpevoli, cominciamo… - ParcoColosseo : #VenereinMusica ?? ?? #22giugno dalle ore 21.00 Folk Mediterraneo (Italia) Alfio Antico Stefano Saletti e Piccola Ba… - cbc556bddb364a1 : @friedkingroup Lettera aperta per il presidente. Caro presidente volevo chiederle da tifoso della As Roma da ormai… - aquilarandagia3 : RT @MauroVari: Dopo aver capito di aver fatto una gigantesca figura di roma scrivendo questa cazzata autolesionista(pure la ASRioma allora… - MauroVari : Dopo aver capito di aver fatto una gigantesca figura di roma scrivendo questa cazzata autolesionista(pure la ASRiom… -