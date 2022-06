Oggi al Rock ‘n’ Roll di Milano | il release party di “A NUT FOR A JAR OF TUNA”

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 16 giugno 2022) “A NUT FOR A JAR OF” è il nuovo album degli OCTOPUSS uscito in Europa il 20 maggio 2022 che giovedì 16 giugno alle ore 21.30 verrà presentato ain un esclusivoal‘n’(via Bruschetti,11 – ingresso libero). Dopo aver conquistato oltre un migliaio di palchi tra Europa, Nord America e Asia, condividendoli con star internazionali come Deep Purple e Scorpions, e dopo essere diventato uno dei gruppi europei più importanti in territorio cinese, con dieci tour e centinaia di concerti all’attivo nel Paese del Dragone, il trio italiano torna con questo lavoro dove tutto è cominciato. “Un album variegato e potente, che ci rispecchia appieno – è il commento della band – Dopo le ore passate in sala prove per scrivere i brani e arrangiarli, siamo approdati per ...