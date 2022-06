Milano Convention Centre diventa Allianz MiCo (Di giovedì 16 giugno 2022) Siglato l'accordo tra gruppo finanziario-assicurativo e Fiera Milano Congressi. Luca Palermo: "Questa partnership valorizza ulteriormente il posizionamento di Milano come meta congressuale e turistica europea e l’impatto econoMiCo del turismo d’affari legato ai grandi eventi convegnistici" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Siglato l'accordo tra gruppo finanziario-assicurativo e FieraCongressi. Luca Palermo: "Questa partnership valorizza ulteriormente il posizionamento dicome meta congressuale e turistica europea e l’impatto econodel turismo d’affari legato ai grandi eventi convegnistici"

Pubblicità

AlfonsoSelvaCf : A Milano alla Convention Allianz Bank Financial Advisors Spa @AllianzAssistIT #consulentefinanziario #banca… - AlfonsoSelvaCf : Direzione Milano per Convention Allianz Bank Financial Advisors Spa. Dopo due anni solo online, finalmente ci si ri… - ale_rugge : @AlbertoLetizia2 Mi sa che la segue poco. Molti passaggi già sentiti alla convention programmatica a Milano. Fatevene una ragione - HookedSwxngirl : @Eli3Marvel AMO A ME È STATO TUTTO DECISO ALL'ULTIMO QUANDO HO VISTO CHE ANDAVA A MILANO PER UNA CONVENTION, TIPO M… - EnnovaGO : HERE WE ARE ?? Oggi Ennova GO è presente al lancio delle 2 Google Cloud Region italiane! Il nostro team vi aspetta… -