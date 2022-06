(Di giovedì 16 giugno 2022) La notizia di una presuntatra, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo col brano Brividi, ha affollato nelle ultime ore le pagine dei principali siti di gossip. In particolare Il Messaggero aveva riportato la notizia secondo cui nel dietro le quinte di Radio Zeta Future Hits, evento al quale i due cantanti hanno preso parte qualche giorno fa, i due avrebbero litigato e non si sarebbero nemmeno rivolti la parola. Una notizia, questa, che ha messo subito in allarme i fan dell’amatissimo duo artistico., infatti, sono sempre apparsi molto affiatati non soltanto sul palco ma anche nei rapporti di amicizia privati, e la possibilità che tra i due ci fossero delle frizioni aveva subito scatenato una miriade di commenti preoccupati sul web. A smentire ogni voce di ...

Pubblicità

IsaeChia : Mahmood smentisce la voci di una lite con Blanco e pubblica la loro chat di whatsapp -

Isa e Chia

Un verdetto a furor di popolo checlamorosamente le giurie: per loro infatti l'Ucraina ... Ma sarebbe possibile scinderle in qualche modo Per l'Italia e i nostrie Blanco solo un ...... non simai. La sua Stripper ha fatto breccia nel cuore di tantissimi, non abbastanza ... quest'anno a rappresentare il nostro Paese ci sono Blanco econ Brividi . Il cantante ha ... Mahmood smentisce la voci di una lite con Blanco e pubblica la loro chat Mahmood Blanco su Instagram hanno fatto chiarezza. Negli ultimi giorni si vociferava di una presunta crisi tra i due cantanti, che per la gioia dei ...Mahmood e Blanco aria di crisi: i due rispondono ai rumors pubblicando una loro chat whatsapp. Ecco cosa è successo ...