L'utile sul mattone consola Beppe Grillo (Di giovedì 16 giugno 2022) Solo un piccolo utile per il piccolo impero di mattoni di Beppe Grillo. La sua Gestimar, infatti, ha chiuso il 2021 con un profitto di 14mila 826 euro che riportato a nuovo ha lasciato non coperte perdite pregresse per oltre 80mila euro. La società, che da anni ha in portafoglio proprietà a Marinella Golfo Aranci e Porto Cervo in Sardegna, oltre a una serie di uffici a Genova e Nervi e a multiproprietà in Valtournanche, lo scorso anno ha incassato 54mila euro dagli affitti rispetto ai 63mila euro dell'esercizio precedente. Anno su anno il valore del patrimonio immobiliare di Grillo è sceso da 449mila a 351mila euro e Gestimar ha debiti per 132mila euro, tutti verso il socio Grillo, finanziamenti, come scrive la nota integrativa, «concessi in anni passati al solo fine di evitare il più ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Solo un piccoloper il piccolo impero di mattoni di. La sua Gestimar, infatti, ha chiuso il 2021 con un profitto di 14mila 826 euro che riportato a nuovo ha lasciato non coperte perdite pregresse per oltre 80mila euro. La società, che da anni ha in portafoglio proprietà a Marinella Golfo Aranci e Porto Cervo in Sardegna, oltre a una serie di uffici a Genova e Nervi e a multiproprietà in Valtournanche, lo scorso anno ha incassato 54mila euro dagli affitti rispetto ai 63mila euro dell'esercizio precedente. Anno su anno il valore del patrimonio immobiliare diè sceso da 449mila a 351mila euro e Gestimar ha debiti per 132mila euro, tutti verso il socio, finanziamenti, come scrive la nota integrativa, «concessi in anni passati al solo fine di evitare il più ...

Pubblicità

asseSessa : RT @NadiaCavalera: Un mese (19 aprile-20 maggio) per le adesioni, una settimana (23 -29) per impaginazione e correzioni, ora si attendono i… - tempoweb : L'utile sul mattone consola Beppe Grillo #16giugno #iltempoquotidiano - umafeminita : RT @NadiaCavalera: Un mese (19 aprile-20 maggio) per le adesioni, una settimana (23 -29) per impaginazione e correzioni, ora si attendono i… - TCG_ImportNews : Purery! Cresce quando riceve Amore. [Pt. 3] Nessuno dei precedenti Xyz ha un effetto utile se evocato SENZA materia… - Marc76972739 : @Focusmazz2 @valchiria2809 @calab74 @ladyonorato E qual è la scienza in un accino che non immunizza , non protegge… -

Nicolato e la giovane Juve: 'Miretti tecnica e visione, Rovella piedi e grinta' ... ovvero sul piano della battaglia e della forza fisica. I due pareggi con la Svezia sono stati ... Ha potenzialità notevoli, un buon piede e personalità, ci verrà utile. Può giocare sia mezzala che play: ... Linkedin Ads: come funzionano le campagne a pagamento ...numero di utenti la raccolta dei dati degli utenti l'ottenimento di azioni di valore compiute sul ... ovvero il remarketing su LinkedIn; l'uso dell' Audience Expansion, strumento utile nel caso in cui ... Borsa Italiana Cinque per mille, 72mila gli enti beneficiari Cinque per mille 2021: l’agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi degli ammessi ed esclusi dal contributo indicando le scelte effettuate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi 2021 (anno d ... ... ovveropiano della battaglia e della forza fisica. I due pareggi con la Svezia sono stati ... Ha potenzialità notevoli, un buon piede e personalità, ci verrà. Può giocare sia mezzala che play: ......numero di utenti la raccolta dei dati degli utenti l'ottenimento di azioni di valore compiute... ovvero il remarketing su LinkedIn; l'uso dell' Audience Expansion, strumentonel caso in cui ... Fondi pensione: Corte Conti, Mefop in utile nel 2020 e 2021 Cinque per mille 2021: l’agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi degli ammessi ed esclusi dal contributo indicando le scelte effettuate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi 2021 (anno d ...