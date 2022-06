L’Ora non era quella giusta (Di giovedì 16 giugno 2022) Claudio Santamaria La Mafia uccide solo d’Estate, ha insegnato Pif, ma d’estate in tv non funziona poi tanto. Lo dimostra la messa in onda su Canale 5 de L’Ora – Inchiostro contro Piombo, una serie ben costruita ed interpretata che in un altro momento dell’anno avrebbe forse ottenuto risultati migliori dell’imbarazzante 8.6% di share (con 1,3 milioni di spettatori) registrato ieri sera dalla seconda puntata. I risultati Auditel non sono una scienza esatta, le variabili in gioco sono tante e non è detto che le vicende di questi giornalisti coraggiosi ed impetuosi, capitanati in video da Claudio Santamaria, diversamente sarebbero riuscite a far breccia nel cuore degli spettatori. Proporgliele nelle calde serate di giugno, quando c’è voglia di leggerezza e non di attenta riflessione e ricordo politico sociale, è stato però a prescindere un azzardo. Già era andata ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 giugno 2022) Claudio Santamaria La Mafia uccide solo d’Estate, ha insegnato Pif, ma d’estate in tv non funziona poi tanto. Lo dimostra la messa in onda su Canale 5 de– Inchiostro contro Piombo, una serie ben costruita ed interpretata che in un altro momento dell’anno avrebbe forse ottenuto risultati migliori dell’imbarazzante 8.6% di share (con 1,3 milioni di spettatori) registrato ieri sera dalla seconda puntata. I risultati Auditel non sono una scienza esatta, le variabili in gioco sono tante e non è detto che le vicende di questi giornalisti coraggiosi ed impetuosi, capitanati in video da Claudio Santamaria, diversamente sarebbero riuscite a far breccia nel cuore degli spettatori. Proporgliele nelle calde serate di giugno, quando c’è voglia di leggerezza e non di attenta riflessione e ricordo politico sociale, è stato però a prescindere un azzardo. Già era andata ...

