LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo recupera, ora è a 5 minuti di distacco. 90 km al traguardo. (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Questi i cinque uomini in fuga: Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Anthony Turgis (TotalEnergies), Johan Jacobs (Movistar), Alexander Kamp (Trek-Segafredo) e Claudio Imhof (Nazionale Svizzera). 14.59 Ineos e EF Education-EasyPost davanti a tutti per andare a recuperare i battistrada. 14.56 Media di gara sempre altissima: 47,3 km/h. 14.53 gruppo ora in rimonta decisa: solo 4’30” il vantaggio. 14.50 Meno di 20 km dal primo passaggio a Pedrinate. 14.47 Meno di 90 km al traguardo. 14.44 Il gruppo recupera un minuto: il distacco fra i battistrada e il plotone scende a 5’06”. 14.40 Se ne vanno in archivio due ore di gara. 14.37 Anche oggi bel tempo sulla corsa: la temperatura è di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Questi i cinque uomini in fuga: Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Anthony Turgis (TotalEnergies), Johan Jacobs (Movistar), Alexander Kamp (Trek-Segafredo) e Claudio Imhof (Nazionale). 14.59 Ineos e EF Education-EasyPost davanti a tutti per andare are i battistrada. 14.56 Media di gara sempre altissima: 47,3 km/h. 14.53ora in rimonta decisa: solo 4’30” il vantaggio. 14.50 Meno di 20 km dal primo passaggio a Pedrinate. 14.47 Meno di 90 km al. 14.44 Ilun minuto: ilfra i battistrada e il plotone scende a 5’06”. 14.40 Se ne vanno in archivio due ore di gara. 14.37 Anchebel tempo sulla corsa: la temperatura è di ...

Pubblicità

tuttobiciweb_it : Grégoire e Martinez in fuga al #giroditaliaU23. Tappa scoppiettante, segui il LIVE insieme a noi - ___livia95___ : E’ una delle cantanti più amate dai giovani di tutto il mondo e attualmente è in giro per gli stadi con il suo show… - C_C_Podcast : Amici, stasera sì che ci sarà la live e vi aspettiamo numerosi. 22.45, su #Twitch, per analizzare questa prima part… - ahmericano : il vero live????.#giroditaliaU23 - heyimclaireee : Il modo in cui questa donna nel giro di 24h da Milano post concerto di Kendrick volerà a Napoli per il suo live -