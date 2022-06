Lightyear è lontanissimo da Toy Story | la bandiera arcobaleno di Pixar è un omaggio al cinema sci-fi

Pubblicità

In occasione della recensione di Lightyear, il nuovo film Pixar, ci interroghiamo sul cambiamento profondo che la mitica casa ha subito nell'arco di 27 anni.Il primo Toy Story debutta nel lontano 1995 e tante cose sono cambiate radicalmente nell'animazione, anche grazie a lui. Il film che ha segnato la storia del cinema e che è entrato nel cuore di intere ...