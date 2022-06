Inter | possibile addio di Dzeko | ipotesi risoluzione

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’attacco nerazzurro perderà probabilmente Edin, considerando l’imminente arrivo di Paulo Dybala e Romelu Lukaku. I posti in attacco diventano sempre meno ed è proprio il bosniaco in pole per l’abbandono della squadra. Si opterà probabilmente per unadel contratto e se dovesse trovare squadra l’è disposto a liberarlo gratis. SportFace.

Edin Dzeko potrebbe presto lasciare l'. Sulle tracce del centravanti bosniaco ci sarebbe la Juve, in cerca di un vice Vlahovic Con l'ormai sempre più probabile arrivo all'di Dybala e Lukaku, è inevitabile che uno tra Dzeko e Correa debba lasciare Milano nelle prossime settimane. Come rivela SportMediaset, la Juventus è alla ricerca di un degno vice Vlahovic, e ...... dopo aver blindato Bastoni e Lautaro, avrebbe individuato in Milan Skriniar ilsacrificato con cui far cassa. Calciomercato, Skriniar e Dumfries in uscita Bremer ©LaPresseCome ...Dzeko potrebbe lasciare l'Inter prima dell'inizio della stagione. Si opterebbe per una risoluzione consensuale del contratto ...Primo sondaggio esplorativo dei viola per Sensi, per chiedere informazioni sul possibile prestito dell'ex Sassuolo: l'Inter non metterebbe le barricate, nel caso l'intero ingaggio fosse coperto dalla ...