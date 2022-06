In Australia non sarà rilasciato un vaccino in cielo tramite «scie chimiche» (Di giovedì 16 giugno 2022) L’11 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che l’Australia avrebbe approvato «la richiesta di licenza della società Big Pharma PaxVax che consentirà loro di rilasciare intenzionalmente un vaccino OGM costituito da batteri vivi nel Queensland, tramite scie chimiche». Si tratta di una notizia falsa. Come hanno ricostruito i colleghi Australiani Aap FactCheck non esiste alcun riscontro secondo cui l’Australia abbia approvato un vaccino da somministrare tramite le cosiddette «scie chimiche». L’approvazione a cui si fa riferimento nel post oggetto di analisi è stata data nel 2014 dalle autorità Australiane e riguardava la sperimentazione di un ... Leggi su facta.news (Di giovedì 16 giugno 2022) L’11 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che l’avrebbe approvato «la richiesta di licenza della società Big Pharma PaxVax che consentirà loro di rilasciare intenzionalmente unOGM costituito da batteri vivi nel Queensland,». Si tratta di una notizia falsa. Come hanno ricostruito i colleghini Aap FactCheck non esiste alcun riscontro secondo cui l’abbia approvato unda somministrarele cosiddette «». L’approvazione a cui si fa riferimento nel post oggetto di analisi è stata data nel 2014 dalle autoritàne e riguardava la sperimentazione di un ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : In Australia non sarà rilasciato un vaccino in cielo tramite «scie chimiche» - Facta #Australia #sciechimiche… - AieieBrazov3 : @ferdinandofabb1 Gli africani senza un permesso non possono venire a cercare lavoro in Italia, on germania negli usa o in australia - FRAXCHARLES : io mi devo levare un sassolino dalle scarpe. molti a dire “la ferrari non vince più da quando è successo questo”… - punk_cicero : pressione sulle nazioni della Melanesia che iniziavano a supportare la Nuova Guinea Occidentale. sia nel presente c… - il_laocoonte : non riesco a credere che i rigori parati da #redmayne possano essere considerati regolari #Australia #Australiaperu -