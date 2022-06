Il campo largo non è una somma di sigle, passa da un partito della nazione (Di giovedì 16 giugno 2022) La strategia di Enrico Letta, più che una scelta, è una necessità. Ma bisogna trasmettere agli italiani che c’è una forza che utilizza i prossimi mesi non per mettere d’accordo Conte e Calenda, ma per fare da scudo al Governo Draghi e per costruire una proposta che metta al centro il lavoro e la questione sociale Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 giugno 2022) La strategia di Enrico Letta, più che una scelta, è una necessità. Ma bisogna trasmettere agli italiani che c’è una forza che utilizza i prossimi mesi non per mettere d’accordo Conte e Calenda, ma per fare da scudo al Governo Draghi e per costruire una proposta che metta al centro il lavoro e la questione sociale

